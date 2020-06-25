В Свердловской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию

На данный момент в области работает 2532 избирательных участка. Более 40 из них являются временными. Они располагаются на вокзалах, в аэропорту, СИЗО и больницах. Первым проголосовавшим стал житель Первоуральска, который пришел на участок сразу после того, как он открылся.

В избиркоме рассказали, что в связи с необходимостью соблюдения требований Роспотребнадзора, расположение некоторых участков было изменено. Для обеспечения безопасности на участки было направлено 10 миллионов единиц средств индивидуальной защиты, а также больше 75 тонн дезинфицирующих средств. Кроме того, были направлены и другие средства — маски, перчатки и бесконтактные градусники.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, места для голосования были организованы и на свежем воздухе — во дворах. Голосование пройдет в 35 муниципалитетах Свердловской области. Кроме того, свердловчане могут голосовать на удобных для себя участках. Заявления по месту нахождения подали больше 77,6 тысяч свердловчан. Прием заявок продолжается до 1 июля.