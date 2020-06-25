Владислав Пинаев обратился к тагильчанам по случаю старта голосования по Конституции

По его словам, стартовало судьбоносное для страны голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. С этим событием связываются надежды на будущее, стабильность, а также достойную и стабильную жизнь.

Мы и только мы должны определять судьбу нашей страны, поэтому так важно прийти на участки для голосования, сказал мэр.

Он отметил, что предлагаемые поправки уже стали частью нашей жизни. Кроме действующих по решению президента РФ Владимира Путина, введены дополнительные меры поддержки граждан. Накануне глава государства говорил об этом в своем обращении.

Кроме того, глава города сказал, что важно закрепление в Основном законе таких понятий, как уважение к труженикам и защитникам Отечества, к истории и культуре. Он считает, что основополагающими тезисами являются те, что определяют принципы дальнейшего государственного устройства и закрепляют понятие брака и значение семьи.