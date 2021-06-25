Тагильские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ГДЗС среди команд УрФО

Сотрудники МЧС из 12 пожарно-спасательной части Нижнего Тагила стали лучшими в Уральском Федеральном округе среди звеньев газодымозащитной службы и завоевали переходящий кубок.
Соревнования, в которых приняли участие представители 6 субъектов УрФО, проходили в поселке Новогорный Челябинской области.
Звенья ГЗДС — это те спасатели, которые работают непосредственно на пожарах с сильной задымленностью помещений, в том числе в зданиях со сложной планировкой. В рамках смотра-конкурса участники демонстрировали свои навыки работы на пожарах в обстановке, максимально приближенной к боевой. То есть, они отыскивали пострадавших и эвакуировали их на свежий воздух, оказывали первую доврачебную помощь и так далее, рассказал TagilCity.ru начальник 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.
Он подчеркнул, что гордится ребятами и рад, что ему довелось с ними работать.
Эта победа обеспечила тагильским спасателям участие во всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Москве осенью 2021 года.
Напомним, в начале июня на «Форуме детской безопасности» в МБУ ДО ДЮЦ «Мир» тагильские дети тушили «пожар» вместе со спасателями. Школьники не только поучаствовали в мастер-классах, но и познакомились с городскими спецслужбами.