Тагильские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ГДЗС среди команд УрФО

Тагильские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ГДЗС среди команд УрФО
Тагильские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ГДЗС среди команд УрФО
Сегодня, 14:09ОбществоЕвгения Гаева Фото: страница "Пожарный Порох" в Instagram
Команда 12 пожарно-спасательной части Нижнего Тагила стала победителем во втором этапе смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Уральского федерального округа». Осенью они поедут на всероссийские соревнования в Москву.

Сотрудники МЧС из 12 пожарно-спасательной части Нижнего Тагила стали лучшими в Уральском Федеральном округе среди звеньев газодымозащитной службы и завоевали переходящий кубок.

Соревнования, в которых приняли участие представители 6 субъектов УрФО, проходили в поселке Новогорный Челябинской области.

Звенья ГЗДС — это те спасатели, которые работают непосредственно на пожарах с сильной задымленностью помещений, в том числе в зданиях со сложной планировкой. В рамках смотра-конкурса участники демонстрировали свои навыки работы на пожарах в обстановке, максимально приближенной к боевой. То есть, они отыскивали пострадавших и эвакуировали их на свежий воздух, оказывали первую доврачебную помощь и так далее, рассказал TagilCity.ru начальник 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.

Он подчеркнул, что гордится ребятами и рад, что ему довелось с ними работать.

Эта победа обеспечила тагильским спасателям участие во всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Москве осенью 2021 года.

Фото:страница "Пожарный Порох" в Instagram

Напомним, в начале июня на «Форуме детской безопасности» в МБУ ДО ДЮЦ «Мир» тагильские дети тушили «пожар» вместе со спасателями. Школьники не только поучаствовали в мастер-классах, но и познакомились с городскими спецслужбами.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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