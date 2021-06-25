Тагильские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ГДЗС среди команд УрФО

Звенья ГЗДС — это те спасатели, которые работают непосредственно на пожарах с сильной задымленностью помещений, в том числе в зданиях со сложной планировкой. В рамках смотра-конкурса участники демонстрировали свои навыки работы на пожарах в обстановке, максимально приближенной к боевой. То есть, они отыскивали пострадавших и эвакуировали их на свежий воздух, оказывали первую доврачебную помощь и так далее, рассказал TagilCity.ru начальник 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.