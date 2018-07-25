Родители свердловских школьников пожаловались Путину на результаты ЕГЭ

Родители выпускников Свердловской области, получивших за ЕГЭ по английскому языку 0 баллов из возможных 14 за эссе, считая оценку несправедливой, обратились к президенту России Владимиру Путину в петиции. Документ уже подписало более 400 человек.

По мнению родителей, обнуление баллов за эссе произошло «в результате сынициированного ФИПИ сговора, целью которого было искусственным путем занизить итоговые баллы как можно большего количества студентов и не дать им возможности претендовать на бюджетные места в ВУЗах».

В петиции приводится цитата руководителя одной из региональных предметных комиссий по английскому языку, в которой говорится о намеренном занижении баллов федеральной комиссией.

Родители утверждают, что в Тверской области количество обнуленных работ составило порядка 60%, а на Урале — 80%.

Свердловчане считают критерии оценки сомнительными, а темы по эссе неравными по уровню сложности для разных регионов. Также родители обращают внимание на деятельность конфликтной комиссии, в состав которой входят преподаватели, осуществляющие проверку ЕГЭ.