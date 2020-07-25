Опальный схимонах Сергий назвал офицеров «мерзостью земли русской»
Схимонах Сергий вновь обратился к президенту Владимиру Путину, а также назвал военных «мерзостью земли русской». Видеообращение он опубликовал на YouTube.
По словам Сергия, дни Владимира Путина сочтены, также как и дни Патриарха Кирилла.
Гундяев [Патриарх Кирилл], ты подохнешь, как Никодим Ротов, у ног своего хозяина Антихриста. Путин, ты не можешь победить слово. Путин, ты не придешь к покаянию, говорит схимонах.
Военных и офицеров отец Сергий назвал бесами и заявил, что их место в аду.
Вы хуже демонов, вы мерзость земли русской, ваша родина — ад, отец у вас дьявол, сказал Сергий.
Он заявил, что в армии из солдат «искусственный интеллект без жалости и сострадания».
Напомним, накануне схимонаха Сергия лишили сана. После этого он заявил, что Среднеуральский женский монастырь, в котором он сейчас находится, это частная собственность. Ранее епархия лишила Серия права проповедовать после его публикаций с проклятьями тем, кто закрывает храмы в пандемию. Суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации и на 18 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды.