Опальный схимонах Сергий назвал офицеров «мерзостью земли русской»

По словам Сергия, дни Владимира Путина сочтены, также как и дни Патриарха Кирилла.

Гундяев [Патриарх Кирилл], ты подохнешь, как Никодим Ротов, у ног своего хозяина Антихриста. Путин, ты не можешь победить слово. Путин, ты не придешь к покаянию, говорит схимонах.

Военных и офицеров отец Сергий назвал бесами и заявил, что их место в аду.

Вы хуже демонов, вы мерзость земли русской, ваша родина — ад, отец у вас дьявол, сказал Сергий.

Он заявил, что в армии из солдат «искусственный интеллект без жалости и сострадания».