Свердловские школьники не добились повышения баллов за ЕГЭ по английскому языку
Сегодня, 16:20Общество
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234 выпускника 2018 года не получили повышения баллов за ЕГЭ по английскому языку. Рособрнадзор не нашел для этого оснований.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
В июне 2018 года выпускники подали апелляцию на результаты экзамена в конфликтную комиссию.
Учащиеся считают, что получили ноль баллов за эссе потому, что выбрали синонимы вместо конкретного набора слов.
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