30 азербайджанцев на поминках уложили лицом в землю бойцы Росгвардии в Екатеринбурге

30 азербайджанцев на поминках уложили лицом в землю бойцы Росгвардии в Екатеринбурге
30 азербайджанцев на поминках уложили лицом в землю бойцы Росгвардии в Екатеринбурге
Сегодня, 15:32ОбществоФото: E1.RU
Спецоперация силовиков в Екатеринбурге прошла 24 августа вечером. В ходе нее Росгвардейцы в масках и с автоматами уложили на землю несколько десятков мужчин на улице Чкалова, 231. В тот вечер, по словам местных жителей, люди собрались на поминки.

Во дворе дома долгое время стоял стол, проходили поминки. Стояли отдельно мужчины из ближнего зарубежья и женщины. Все были одеты в черное и платки. Собралась компания рано утром, а вечером нагрянули силовики, пишет Е1 со ссылкой на соседей.

Источник издания подтвердил, что люди собрались в связи с похоронами. Среди них в основном присутствовали азербайджанцы.

В азербайджанской диаспоре рассказали, что об инциденте не слышали.

В полиции сообщили, что силовики приехали на вызов после того, как местные жители сообщили о массовом сборе. Личности граждан были установлены и проверены по оперативным базам. Никто задержан не был.

Напомним, в августе 2020 года силовиками в Екатеринбурге была пресечена криминальная сходка. Десятки спортсменов и бизнесменов были арестованы.

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Екатеринбург
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