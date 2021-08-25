30 азербайджанцев на поминках уложили лицом в землю бойцы Росгвардии в Екатеринбурге

Во дворе дома долгое время стоял стол, проходили поминки. Стояли отдельно мужчины из ближнего зарубежья и женщины. Все были одеты в черное и платки. Собралась компания рано утром, а вечером нагрянули силовики, пишет Е1 со ссылкой на соседей.
Источник издания подтвердил, что люди собрались в связи с похоронами. Среди них в основном присутствовали азербайджанцы.
В азербайджанской диаспоре рассказали, что об инциденте не слышали.
В полиции сообщили, что силовики приехали на вызов после того, как местные жители сообщили о массовом сборе. Личности граждан были установлены и проверены по оперативным базам. Никто задержан не был.
Напомним, в августе 2020 года силовиками в Екатеринбурге была пресечена криминальная сходка. Десятки спортсменов и бизнесменов были арестованы.