Соболезнования в связи со смертью Николая Малых выразил гендиректор УВЗ

Потапов отметил, что без Николая Малых Россия могла потерять «Уралвагонзавод», он возглавил его в 90-е годы в период кризиса и смог не только сохранить предприятие, но и вывести на мировой уровень. Гендиректор пояснил, что Николай Александрович пользовался большим авторитетом и для многих был наставником.