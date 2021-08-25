Соболезнования в связи со смертью Николая Малых выразил гендиректор УВЗ

Потапов отметил, что без Николая Малых Россия могла потерять «Уралвагонзавод», он возглавил его в 90-е годы в период кризиса и смог не только сохранить предприятие, но и вывести на мировой уровень. Гендиректор пояснил, что Николай Александрович пользовался большим авторитетом и для многих был наставником.
Созданная при его участии на базе Уралвагонзавода крупнейшая в стране оборонно-промышленная корпорация и сегодня активно живет и развивается во благо России, производя самое современное вооружение и подвижной состав, рассказал Александр Потапов.
Свои соболезнования также выразили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Государственной думы Алексей Балыбердин, глава Дзержинского района Александр Ревенко и другие известные тагильчане.
Прощание с Николаем Малых пройдет 26 августа во ДК Окунева с 10.30 до 12.00. Затем состоится гражданская панихида для родных и близких. В 13.00 — вынос тела, отпевание будет в Храме Дмитрия Донского, там тоже смогут присутствовать только родственники.
Напомним, Николай Малых скончался от коронавируса 23 августа возрасте 73 лет в своем доме в Черноисточинске. Он был гендиректором УВЗ с 1997 по 2009 годы.