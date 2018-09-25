Сотрудники ДПС Кушвы задержали подозреваемых в краже по «горячим следам»

Наряд ДПС Кушвы, в составе которого были лейтенант полиции Михаил Вычужанин и лейтенант полиции Антон Кошкин, вели ночное патрулирование. При выезде из поселка Баранчинский полицейские заметили автомобиль ВАЗ, направляющийся в сторону Кушвы. Далее по дороге патруль обнаружил еще одну машину, которая была припаркована на обочине. При досмотре сотрудники ДПС обнаружили, что в машине отсутствуют автомагнитола, динамики и аккумулятор.

Полицейские приняли решение догнать ВАЗ, который они видели некоторое время назад и опросить водителя и пассажиров в качестве свидетелей. Когда автомобиль был остановлен во время проверки документов, у патрульных возникло подозрение, что водитель и пассажиры могут быть причастны к краже. При досмотре в багажнике задержанной машины обнаружилось похищенное имущество. Возможные свидетели, которыми оказались 19-летние жители Кушвы, стали подозреваемыми.