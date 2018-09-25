Сотрудники ДПС Кушвы задержали подозреваемых в краже по «горячим следам»
Сотрудники ДПС во время ночного патрулирования задержали подозреваемых в краже 19-летних жителей Кушвы.
Наряд ДПС Кушвы, в составе которого были лейтенант полиции Михаил Вычужанин и лейтенант полиции Антон Кошкин, вели ночное патрулирование. При выезде из поселка Баранчинский полицейские заметили автомобиль ВАЗ, направляющийся в сторону Кушвы. Далее по дороге патруль обнаружил еще одну машину, которая была припаркована на обочине. При досмотре сотрудники ДПС обнаружили, что в машине отсутствуют автомагнитола, динамики и аккумулятор.
Полицейские приняли решение догнать ВАЗ, который они видели некоторое время назад и опросить водителя и пассажиров в качестве свидетелей. Когда автомобиль был остановлен во время проверки документов, у патрульных возникло подозрение, что водитель и пассажиры могут быть причастны к краже. При досмотре в багажнике задержанной машины обнаружилось похищенное имущество. Возможные свидетели, которыми оказались 19-летние жители Кушвы, стали подозреваемыми.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые дали признательные показания. Мера пресечения по данному правонарушению предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.