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Сотрудники ДПС Кушвы задержали подозреваемых в краже по «горячим следам»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ДПС Кушвы задержали подозреваемых в краже по «горячим следам»

Сегодня, 13:30ОбществоФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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