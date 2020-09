Эксперт: команды Белгорода и Петрозаводска не уступали друг другу

Председатель профсоюзного комитета работников «Газпром добыча Оренбург» Андрей Кирпичников прокомментировал свои оценки командам Белгорода и Петрозаводска в 1/8 финала проекта «Дебатл».

На дебаты вынесли тему «Россия 2050: мощная сверхдержава, гарант биполярного мира или интегрированное в мировую экономику государство?». Касательно аргументации, Белгород, по мнению эксперта, исчерпывающе раскрыл заявленную тему, умело использовал терминологию и понятийный аппарат, уместно оперировал статистическими данными. Петрозаводск был не менее хорош в плане доводов, но немного не хватило классических элементов политологии. В плане полемики карельская команда была чуть успешнее, за артистизм же они получили равные оценки от эксперта. «После наших ораторов сложно быть оригинальным, но я всё же склоняюсь к варианту — государство, интегрированное в мировую экономику», — выразил свою позицию по теме Андрей Кирпичников. Напомним, в целом по сумме оценок двух арбитров сильнее в игре оказался Белгород, победив со счётом 55:50, и в ¼ финала встретится с командой Омска. О том, как прошёл четвёртый поединок дискуссионного клуба «Дебатл», читайте в нашем материале.

