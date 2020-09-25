Эксперт: команды Белгорода и Петрозаводска не уступали друг другу

Касательно аргументации, Белгород, по мнению эксперта, исчерпывающе раскрыл заявленную тему, умело использовал терминологию и понятийный аппарат, уместно оперировал статистическими данными. Петрозаводск был не менее хорош в плане доводов, но немного не хватило классических элементов политологии.