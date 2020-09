Идея мировой сверхдержавы принесла победу Белгороду в 1/8 финала «Дебатла»

В четвертой игре 1/8 финала проекта «Дебатл» в искусстве диспута состязались команды Белгорода и Петрозаводска. Согласно правилам турнира, участники должны защищать заранее определенную позицию. Участникам досталась солидная тема: будущее России к 2050 году.

Белгород придерживался тезиса об «особом пути» России, которая как энергетическая и ядерная сверхдержава выступает единственным гарантом многополярного мира. Петрозаводск выступал за Россию — часть глобального мира без границ, встроенную в европейскую, западную цивилизацию, интегрированную в мировые процессы. Капитан белгородцев, специалист отдела культурно-воспитательной деятельности департамента воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Ангелина Беседина начала выступление с уверенности, что к 2050 году страна обязательно будет сверхдержавой, как, собственно, уже является ей сейчас. В доказательство этому были приведены статистические данные о ядерном арсенале, огромных запасах стратегических природных ресурсов. Мы являемся сверхдержавой и этих позиций не утеряем ни к 2050 году, ни к 2100-му, резюмировала Беседина. Владислав Ремизов, специалист по пиару издания «Карелинформ», представлявший команду столицы Карелии, подчеркнул — наше государство присоединилось к европейской цивилизации в момент крещения Руси еще в 988 году. Связь усилилась в период правления династии Романовых, когда Петербург считался «вторым Парижем». Россия внесла огромный вклад в культуру, этим наследием сейчас гордится Европа — поэты, писатели, художники, артисты… Россия интегрируется в мировые процессы с момента распада Советского Союза, состоит в ООН, ВТО, G-20, ЕЭАС, ШОС, активно принимает участие в их развитии, несмотря на санкции и давление западных стран, заявил капитан Петрозаводска, аргументируя свою позицию. Во втором раунде дебатёрам требовалось держать ответ перед ведущим. Карельская команда, например, освещала вопрос — как в глобальном мире сохранить свою идентичность и независимость. Белгородскому капитану Ангелине Бесединой, в свою очередь, требовалось пояснить преимущества многополярного мира и так ли принципиален в нынешнее время именно военный потенциал государства. А в заключительном раунде участники испытывали вопросами друг друга. По итогу судьи поединка в сумме отдали преимущество Белгороду — 55 баллов против 50 у Петрозаводска. Если разобрать по составляющим, за аргументацию команды получили соответственно 19 и 16 баллов, за полемику — 17 и 16, за артистизм — 19 и 18 баллов. По завершению игры эксперты — председатель профсоюзного комитета работников «Газпром добыча Оренбург» Андрей Кирпичников и член российского союза молодежи Екатерина Кряжева — дали развернутый комментарий, объяснив свои оценки. Таким образом, Белгород в ¼ финала встретится с командой Омска. Победитель данной игры в полуфинале будет противостоять лучшему из пары Оренбург-Тюмень. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter