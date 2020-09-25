Идея мировой сверхдержавы принесла победу Белгороду в 1/8 финала «Дебатла»

Во втором раунде дебатёрам требовалось держать ответ перед ведущим. Карельская команда, например, освещала вопрос — как в глобальном мире сохранить свою идентичность и независимость. Белгородскому капитану Ангелине Бесединой, в свою очередь, требовалось пояснить преимущества многополярного мира и так ли принципиален в нынешнее время именно военный потенциал государства. А в заключительном раунде участники испытывали вопросами друг друга.