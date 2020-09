Эксперт посчитала заслуженной победу Белгорода в первом раунде «Дебатла»

Член Российского союза молодёжи Екатерина Кряжева, выступившая в качестве арбитра в игре Белгорода и Петрозаводска в 1/8 финала проекта «Дебатл», объяснила свои оценки командам.

Темой состязания в риторике стала дилемма: «Россия 2050: мощная сверхдержава, гарант биполярного мира или интегрированное в мировую экономику государство?». Эксперт позитивно оценила подготовку Белгорода (капитан команды Ангелина Беседина защищала идею мировой сверхдержавы): «Ангелина была очень последовательна, использовала очень ёмкие понятия экономики и политики». Хорошо проявили себя белгородцы и в полемике — вопросы тут же получали быстрый и развёрнутый ответ без запинок. Что касается Петрозаводска, по словам Екатерины Кряжевой, хорошо были использованы примеры из текущей повестки, но в целом карельская команда уступала в убедительности. Немного проиграли они и в артистизме. Напомним, в целом по сумме оценок двух арбитров сильнее в игре оказался Белгород, победив со счётом 55:50, и в ¼ финала встретится с командой Омска. О том, как прошёл четвёртый поединок дискуссионного клуба «Дебатл», читайте в нашем материале.

