В СК назвали точную сумму взятки полученной экс-главой УМВД Екатеринбурга Трифоновым

В СК назвали точную сумму взятки полученной экс-главой УМВД Екатеринбурга Трифоновым

Сегодня, 10:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу, генерал-майор Игорь Трифонов получил взятку в размере 7,5 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела в отношении ООО «ФОРЭС», являющегося должником банка «Кольцо Урала», сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, причиной для возбуждения уголовного дела стали показания данные экс-майором полиции Екатеринбурга Эдуардом Ворониным в 2019 году. Он написал заявление на имя замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина, где сообщил, что в 2015 году Трифонов получил взятку за возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество». Речь шла о махинациях со средствами банка «Кольцо Урала», которые были выданы в виде кредита под поручительство дочерних структур и лиц, связанных с группой «Форэс».

Посредником якобы выступил бывший сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба. На данный момент он отбывает срок в тагильской колонии ИК-13 з вымогательство.

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