В Свердловской области трех «полицейских» собак отправили на «пенсию»
Вчера, 21:01ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ГУ МВД по Свердловской области ищет новых хозяев для трех немецких овчарок, сообщается на официальном сайте ведомства.
Животные были «уволены» из органов внутренних дел «по достижению ими предельного возраста на службе» и теперь для них ищут новых хозяев.
Имена собак: Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна, им по 8 и 12 лет, это суки чепрачного окраса. У них есть все необходимые прививки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей