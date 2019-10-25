В Свердловской области трех «полицейских» собак отправили на «пенсию»

Животные были «уволены» из органов внутренних дел «по достижению ими предельного возраста на службе» и теперь для них ищут новых хозяев.

Имена собак: Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна, им по 8 и 12 лет, это суки чепрачного окраса. У них есть все необходимые прививки.