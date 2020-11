Труп в бочке и «летающий» диван. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 ноября.

В Серове обнаружили труп 35-летней матери двоих детей Светланы Постниковой, пропавшей накануне. Тело находилось в металлической бочке на участке частного садового дома. По информации родных, женщина переживала из-за смерти подруги-коллеги. Они работали в одном из детских садов, из которого Светлана уволилась за неделю до своей гибели, не объяснив мотивов своего поступка. 24 ноября днем она вышла из дома и перестала отвечать на звонки. Девушку обнаружили мертвой 25 ноября, в день её рождения. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Отмечается, что на месте происшествия были найдены пустые упаковки от медицинских препаратов. В Серове тело матери двоих детей обнаружили в бочке В Екатеринбурге 11-этажный бизнес-центр планируют переоборудовать под предприятие по изготовлению аппаратов ИВЛ. По предварительным расчетам, на проект будет потрачено от 500 миллионов до одного миллиарда рублей. Завод должен будет начать работу во втором квартале следующего года. Согласно материалам общественных обсуждений, ежемесячно планируется выпуск 250 аппаратов. Инвесторы отмечают, что производственный процесс будет высокоточным и «умным». В центре Екатеринбурга офисное здание хотят переоборудовать под завод аппаратов ИВЛ В Нижнем Тагиле мужчина решил избавиться от дивана и другого мусора не предназначенным для этого способом. Местный житель выбросил предмет мебели из окна. Из-за этого были повреждены два легковых автомобиля, припаркованные под окнами. Владельцы транспортных средств написали заявление в полицию. В МВД TagilCity.ru рассказали, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. В Нижнем Тагиле мужчина скинул из окна диван на припаркованные автомобили Жительницы Нижнего Тагила пожаловались на задержку выплат пособий на детей от трех до семи лет. Одна из горожанок заявила, что задержка наблюдается впервые. Другая уточнила, что в сентябре получила денежные средства в начале месяца, в затем 22 октября, а за ноябрь пособие так и не пришло. В Управлении соцполитики Свердловской области успокоили, что до конца месяца все выплаты поступят на счета тех, кому они положены. В соцзащите сообщили о дате выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле

