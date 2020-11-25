Труп в бочке и «летающий» диван. Итоги дня в Свердловской области

В Серове обнаружили труп 35-летней матери двоих детей Светланы Постниковой, пропавшей накануне. Тело находилось в металлической бочке на участке частного садового дома. По информации родных, женщина переживала из-за смерти подруги-коллеги. Они работали в одном из детских садов, из которого Светлана уволилась за неделю до своей гибели, не объяснив мотивов своего поступка. 24 ноября днем она вышла из дома и перестала отвечать на звонки. Девушку обнаружили мертвой 25 ноября, в день её рождения. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Отмечается, что на месте происшествия были найдены пустые упаковки от медицинских препаратов.