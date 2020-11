В Нижнем Тагиле ищут подозреваемую в краже забытой в банкомате карты и хищении денег

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подозреваемую в краже банковской карты из банкомата и хищении с нее двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В отдел полиции обратилась 72-летняя женщина, жительница района Лебяжка. Она сообщила, что ее банковская карта была украдена и с нее сняли две тысячи рублей. Женщина объяснила, что в последний раз использовала карту в магазине на улице Красноармейская, 192. В тот момент она пошла к банкомату, чтобы снять деньги. Однако в результате наличные снять не вышло и женщина ушла, забыв карту в приемнике. На следующий день пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в банк с заявлением о восстановлении. Получив выписку, женщина поняла, что с ее карты оплачивались покупки в разных магазинах. После этого она обратилась в полицию. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, в отношении электронных денежных средств). Оперативниками были изучены записи с камер в магазинах, где оплачивались покупки. Если кто-то узнал девушку или владеет информацией о ней просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02 (102 с любого оператора мобильной связи). Напомним, в Екатеринбурге в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело. Девушка перевела средства с банковской карты будущей свекрови на свой счет. Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты будущей свекрови

