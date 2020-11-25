В Нижнем Тагиле ищут подозреваемую в краже забытой в банкомате карты и хищении денег

В Нижнем Тагиле ищут подозреваемую в краже забытой в банкомате карты и хищении денег

Сегодня, 14:03ОбществоPhoto: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подозреваемую в краже банковской карты из банкомата и хищении с нее двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В отдел полиции обратилась 72-летняя женщина, жительница района Лебяжка. Она сообщила, что ее банковская карта была украдена и с нее сняли две тысячи рублей. Женщина объяснила, что в последний раз использовала карту в магазине на улице Красноармейская, 192. В тот момент она пошла к банкомату, чтобы снять деньги. Однако в результате наличные снять не вышло и женщина ушла, забыв карту в приемнике.

На следующий день пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в банк с заявлением о восстановлении. Получив выписку, женщина поняла, что с ее карты оплачивались покупки в разных магазинах. После этого она обратилась в полицию.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, в отношении электронных денежных средств).

Оперативниками были изучены записи с камер в магазинах, где оплачивались покупки.

Если кто-то узнал девушку или владеет информацией о ней просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02 (102 с любого оператора мобильной связи).

Напомним, в Екатеринбурге в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело. Девушка перевела средства с банковской карты будущей свекрови на свой счет.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
банковская картакражабанкоматНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы