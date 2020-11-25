В Нижнем Тагиле ищут подозреваемую в краже забытой в банкомате карты и хищении денег

В отдел полиции обратилась 72-летняя женщина, жительница района Лебяжка. Она сообщила, что ее банковская карта была украдена и с нее сняли две тысячи рублей. Женщина объяснила, что в последний раз использовала карту в магазине на улице Красноармейская, 192. В тот момент она пошла к банкомату, чтобы снять деньги. Однако в результате наличные снять не вышло и женщина ушла, забыв карту в приемнике.