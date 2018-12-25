20-летний житель Екатеринбурга обвиняется в поджоге храма на территории Ганиной Ямы
Жителю Екатеринбурга, обвиняемому в поджоге храма на территории Ганиной Ямы, грозит 5 лет лишения свободы.
По версии прокуратуры, 3 октября 2018 года 20-летний житель Екатеринбурга, проходивший реабилитацию и проживавший на территории Мужского монастыря на Ганиной Яме, прошел в помещение кладовой вблизи здания храма и поджег ковры и ветошь. Затем молодой человек поджег ветошь, находящуюся в отверстии воздуховода на фасаде здания Храма.
Из-за пожара было повреждено здание Храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев площадью 155,8 квадратных метра и имущество монастыря.
Обвиняемый ранее был осужден за совершение кражи и приговорен к обязательным работам. Теперь молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ и грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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