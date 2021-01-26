Екатеринбуржец пытался отсудить 20 тысяч рублей у McDonald’s за непроданную газировку

Летом 2020 года в заведении на улице Ясная, 2 мужчине отказали в продаже газировки, так как он был без маски. Он решил, что были нарушены его права на заключение договора купли-продажи, а требование о ношении маски посчитал неправомерным, так как оно противоречит Гражданскому кодексу РФ.