Уралец обналичил криптовалюту ради спасения автомобиля

Житель свердловской столицы едва не лишился своего автомобиял марки Volkswagen Tiguan. Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, он задолжал 505 тысяч рублей банку. Эта сумма образоавалась из-за просрочек по кредиту, в качестве залогового имущества по которому и была как раз иномарка.