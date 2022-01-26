Уралец обналичил криптовалюту ради спасения автомобиля

Житель свердловской столицы едва не лишился своего автомобиял марки Volkswagen Tiguan. Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, он задолжал 505 тысяч рублей банку. Эта сумма образоавалась из-за просрочек по кредиту, в качестве залогового имущества по которому и была как раз иномарка.
Финансовое учреждение обратился в суд. После этого машину нашли, арестовали и выставили на продажу. Узнав об этом, супруга должника пригрозила мужу разводом, так как автомобиль необходим для передвижения по городу.
Мужчина не захотел терять свою семью, обналичил имеющуюся у него криптовалюту и погасил всю задолженность. Volkswagen ему вернули.