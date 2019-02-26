Отопительный сезон 2018–2019 года на территории Нижнего Тагила проходит успешно

В правительстве региона прошла видеоконференция о готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын отметил удачное прохождение отопительного сезона в Нижнем Тагиле.

В феврале Уральское управление Ростехнадзора провело оценку готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону. Балл, поставленный ведомством, равен единице, что соответствует 100% подготовке к работе в зимнее время.