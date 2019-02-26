Отопительный сезон 2018–2019 года на территории Нижнего Тагила проходит успешно
Сегодня, 17:49ОбществоФото: pixabay.com
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Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отметил успешное прохождение отопительного сезона в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В правительстве региона прошла видеоконференция о готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын отметил удачное прохождение отопительного сезона в Нижнем Тагиле.
В феврале Уральское управление Ростехнадзора провело оценку готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону. Балл, поставленный ведомством, равен единице, что соответствует 100% подготовке к работе в зимнее время.
В целом в городе отопительный сезон проходит без аварийных ситуаций. Для устранения технарушений создан запас материально-технических ресурсов и укомплектованы специальные бригады, информирует пресс-служба администрации города.
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