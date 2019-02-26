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Отопительный сезон 2018–2019 года на территории Нижнего Тагила проходит успешно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопительный сезон 2018–2019 года на территории Нижнего Тагила проходит успешно

Сегодня, 17:49ОбществоФото: pixabay.com
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