В Екатеринбурге бизнесмен передал тонну сиропа пациентам больницы № 40

Бизнесмен владеет предприятием по производству экологических продуктов. Он считает, что ягодно-травяной сироп поможет заболевшим быстрее пойти на поправку, а врачам поможет справиться с тяжелой нагрузкой.

Сироп хранится в пластиковых бутылках в замороженном виде. Из каждой бутыли можно получить около 30 литров напитка.