В Екатеринбурге бизнесмен передал тонну сиропа пациентам больницы № 40
Сегодня, 13:20ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Вовний передал тонну ягодного сиропа пациентам больницы № 40, где находятся заболевшие коронавирусом свердловчане, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Бизнесмен владеет предприятием по производству экологических продуктов. Он считает, что ягодно-травяной сироп поможет заболевшим быстрее пойти на поправку, а врачам поможет справиться с тяжелой нагрузкой.
Сироп хранится в пластиковых бутылках в замороженном виде. Из каждой бутыли можно получить около 30 литров напитка.
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Завотделением гастроэнтерологии отметила, что напиток обогащает организм витаминами, помогает нормализовать пониженную кислотность желудка, улучшает сон, а также уменьшает воспаления.
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