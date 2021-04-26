Отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Сегодня, 07:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Отменен крестный ход, который собирались провести на праздник Пасхи в Екатеринбурге.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что относится к отказу согласовать крестный ход с пониманием.

Мероприятие невозможно из-за непростой эпидемиологической ситуации. Из-за которой также отменена демонстрация на 1 мая и шествие Бессмертного полка, написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале.

Вместо крестного хода, митрополит пригласил всех желающих в Храм на Крови на вечерню, которая начнется в 16.00.

Напомним, 21 марта сообщалось, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений завел личный Telegram-канал. Он посвящен жизни церкви в Екатеринбурге.

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