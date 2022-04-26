Обслуживать клумбы и цветники в Нижнем Тагиле будет компания из Екатеринбурга

Компания снизила начальную цену контракта с 5 до 3,9 миллиона рублей и стала победителем. Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила.
ООО «Бизнесконсалтинг» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2004 году, директором является Александр Горкунов. Основной вид деятельности компании — строительство зданий и дорог. Организация выступала подрядчиком в пяти госконтрактах на сумму 14,8 миллиона рублей.
Ухаживать за клумбами и вазонами работники будут до 31 октября 2022 года. Всего планируется высадить 190 тысяч однолетних растений на площади 4,2 тысячи квадратных метра. К 300-летию Нижнего Тагила у кинотеатра «Современник» появится клумба с изображением Нижнего Тагила, а в сквере Рабочей Молодежи у здания бывшего Горсовета организуют рокарий.
Напомним, первые 200 тысяч саженцев цветов для озеленения Нижнего Тагила вырастили в востановленной теплице Горзеленхоза.