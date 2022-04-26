Обслуживать клумбы и цветники в Нижнем Тагиле будет компания из Екатеринбурга

Ухаживать за клумбами и вазонами работники будут до 31 октября 2022 года. Всего планируется высадить 190 тысяч однолетних растений на площади 4,2 тысячи квадратных метра. К 300-летию Нижнего Тагила у кинотеатра «Современник» появится клумба с изображением Нижнего Тагила, а в сквере Рабочей Молодежи у здания бывшего Горсовета организуют рокарий.