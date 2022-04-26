Обслуживать клумбы и цветники в Нижнем Тагиле будет компания из Екатеринбурга

Обслуживать клумбы и цветники в Нижнем Тагиле будет компания из Екатеринбурга
Обслуживать клумбы и цветники в Нижнем Тагиле будет компания из Екатеринбурга
Сегодня, 17:26ОбществоФото: pixabay.com
Посадкой и обслуживанием цветников в Нижнем Тагиле в 2022 году займется ООО «Бизнесконсалтинг» из Екатеринбурга.

Компания снизила начальную цену контракта с 5 до 3,9 миллиона рублей и стала победителем. Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила.

ООО «Бизнесконсалтинг» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2004 году, директором является Александр Горкунов. Основной вид деятельности компании — строительство зданий и дорог. Организация выступала подрядчиком в пяти госконтрактах на сумму 14,8 миллиона рублей.

Ухаживать за клумбами и вазонами работники будут до 31 октября 2022 года. Всего планируется высадить 190 тысяч однолетних растений на площади 4,2 тысячи квадратных метра. К 300-летию Нижнего Тагила у кинотеатра «Современник» появится клумба с изображением Нижнего Тагила, а в сквере Рабочей Молодежи у здания бывшего Горсовета организуют рокарий.

Напомним, первые 200 тысяч саженцев цветов для озеленения Нижнего Тагила вырастили в востановленной теплице Горзеленхоза.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
цветыпарки и скверыНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы