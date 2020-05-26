«Нельзя назвать это ураганом»: метеорологи назвали сильный ветер на Урале нормой

Нельзя называть это ураганом, ураган это скорость ветра более 33 м/с. Был очень сильный ветер, в Екатеринбурге метеостанция зафиксировала максимум до 23 м/с, сказала Мишарина.

По ее словам, в мае часто порывы ветра достигают 18-24 м/с. По прогнозам сегодня штормовое предупреждение закончилось, сильного ветра не ожидается.