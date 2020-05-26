«Нельзя назвать это ураганом»: метеорологи назвали сильный ветер на Урале нормой
Сегодня, 15:08ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Анна Мишарина заявила, что вчерашний шторм, произошедший в Свердловской области нельзя называть ураганом, сообщает ИА «Новый День».
Нельзя называть это ураганом, ураган это скорость ветра более 33 м/с. Был очень сильный ветер, в Екатеринбурге метеостанция зафиксировала максимум до 23 м/с, сказала Мишарина.
По ее словам, в мае часто порывы ветра достигают 18-24 м/с. По прогнозам сегодня штормовое предупреждение закончилось, сильного ветра не ожидается.
Вчера на территории Свердловской области произошел шторм, в результате которого тысячи человек остались без света, а четверо погибли.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей