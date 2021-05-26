Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в несогласованной акции

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в несогласованной акции
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в несогласованной акции
Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жалобу бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенные ему 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции рассмотрел Свердловский областной суд.

В результате решение было заменено штрафом в размере 20 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее Свердловский областной суд ставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года Евгению Ройзману. Политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

25 мая стало известно, что также экс-главу Екатеринбурга оштрафовали за участие в форуме «Открытой России» в Москве (признана нежелательной в РФ).

Сюжеты:
Екатеринбург
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