Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в несогласованной акции

В результате решение было заменено штрафом в размере 20 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.
Напомним, ранее Свердловский областной суд ставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года Евгению Ройзману. Политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
25 мая стало известно, что также экс-главу Екатеринбурга оштрафовали за участие в форуме «Открытой России» в Москве (признана нежелательной в РФ).