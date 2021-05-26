Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в несогласованной акции

Напомним, ранее Свердловский областной суд ставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года Евгению Ройзману. Политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.