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Екатеринбуржец установит памятную табличку на месте массовых расстрелов в 1920-е годы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Екатеринбуржец установит памятную табличку на месте массовых расстрелов в 1920-е годы

Сегодня, 16:18ОбществоФото: скриншот с видео
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