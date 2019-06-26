Екатеринбуржец установит памятную табличку на месте массовых расстрелов в 1920-е годы

Как сказал сам Богданов, в 1920-е годы в Екатеринбурге расстреляли больше людей, чем во время «Большого террора» в 1930-х годах. По словам Николая, табличка будет установлена на месте, где с 1918 года приводили в исполнение смертные приговоры.