Екатеринбуржец установит памятную табличку на месте массовых расстрелов в 1920-е годы
Сегодня, 16:18ОбществоФото: скриншот с видео
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Житель Екатеринбурга Николай Богданов 27 июня намерен установить на столбе между тротуаром и площадью Обороны памятную табличку в честь расстрелянных в 1920-е годы, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Табличку с надписью «На этом месте находится захоронение людей, расстрелянных чекистами в 1920-е годы» расположат напротив дома № 34 на улице Тверитина.
Как сказал сам Богданов, в 1920-е годы в Екатеринбурге расстреляли больше людей, чем во время «Большого террора» в 1930-х годах. По словам Николая, табличка будет установлена на месте, где с 1918 года приводили в исполнение смертные приговоры.
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