Дали неделю на исправление: церковный суд над схиигуменом Сергием снова перенесли
Епархиальный суд Екатеринбургской епархии снова перенес заседание по делу схиигумена Сергия, сообщает Znak.
Следующее заседание запланировано на 3 июля.
По словам председателя Епархиального церковного суда протоиерея Николая Малета, судом было принято решение в очередной раз призвать Сергия к исполнению монашеских обетов и священнической присяги. Суд констатировал, что схиигумен не явился на заседание, хотя и обещал приехать.
Протоиерей Максим Миняйло также выразил сожаление по поводу того, что фактически Среднеуральский женский монастырь оказался захваченным. Он отметил, что пока есть возможность сгладить негативные последствия, которые неизменно настанут, если отношения к церкви и своего поведения Сергий не изменит.
Напомним, церковный суд был назначен по той причине, что схиигумен Сергий в роликах, выложенных на YouTube проклял сторонников самоизоляции за закрытие храмов в период пандемии. За это ему было запрещено проповедовать. Схиигумен отказался подчиняться. Кроме того, в суде Верхней Пышмы будет рассмотрено административное дело в отношении Сергия за распространение фейковой информации о коронавирусе.