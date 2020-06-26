Дали неделю на исправление: церковный суд над схиигуменом Сергием снова перенесли

Следующее заседание запланировано на 3 июля.

По словам председателя Епархиального церковного суда протоиерея Николая Малета, судом было принято решение в очередной раз призвать Сергия к исполнению монашеских обетов и священнической присяги. Суд констатировал, что схиигумен не явился на заседание, хотя и обещал приехать.

Протоиерей Максим Миняйло также выразил сожаление по поводу того, что фактически Среднеуральский женский монастырь оказался захваченным. Он отметил, что пока есть возможность сгладить негативные последствия, которые неизменно настанут, если отношения к церкви и своего поведения Сергий не изменит.