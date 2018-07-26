Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нарушения в деятельности медучреждений выявлены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
28c7244b05fe260a64648fb5ae27cd06decfbd50

Нарушения в деятельности медучреждений выявлены в Екатеринбурге

Сегодня, 12:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей