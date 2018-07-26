Нарушения в деятельности медучреждений выявлены в Екатеринбурге

Проверка проводилась в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Правительство Российской Федерации установило перечень товаров и услуг, при закупке которых преимущество предоставляется организациям инвалидов, куда входит закупка воды.

МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» провело электронный аукцион по закупке питьевой воды. В документах аукциона отсутствовала информация о преимуществах для организаций инвалидов.

Кроме того, организация осуществила закупку у субъектов малого бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 11,9% вместо положенных 15%.

В отношении главного врача медучреждения возбуждено административное дело, ему назначен штраф в размере 28 тысяч рублей.

Нарушение сроков размещения информации, порядка разъяснения положений аукциона, сокращение сроков подачи заявок в единой информационной системе в сфере закупок выявлены в деятельности МБУ «Центральная городская больница №7».

Главный врач больницы объявил выговор юрисконсульту, главному бухгалтеру и его заместителю.