Свердловчане стали меньше ездить за границу по путевкам

Данные приводятся за прошлый год. В 2018 году было продано 117,1 тысячи туров за границу. В 2017 году эта цифра составляла 139,2 тысячи туров. Также в регионе на 14% снизилось количество туристических агентств и операторов.

Стоимость одного тура возросла на 11%. В прошлом году она составляла 80,7 тысяч рублей.

Самыми популярными станами для путешествий среди уральцев стали Китай, Таиланд и Турция. 45,2% туристов отдыхали в Турции, 13% - в Китае, 6,9% выбрали для отдыха Таиланд.