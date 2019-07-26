Свердловчане стали меньше ездить за границу по путевкам
Сегодня, 15:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно данным Свердловскстата, жители Свердловской области стали меньше ездить за границу по путевкам.
Данные приводятся за прошлый год. В 2018 году было продано 117,1 тысячи туров за границу. В 2017 году эта цифра составляла 139,2 тысячи туров. Также в регионе на 14% снизилось количество туристических агентств и операторов.
Стоимость одного тура возросла на 11%. В прошлом году она составляла 80,7 тысяч рублей.
Самыми популярными станами для путешествий среди уральцев стали Китай, Таиланд и Турция. 45,2% туристов отдыхали в Турции, 13% - в Китае, 6,9% выбрали для отдыха Таиланд.
Туры по России пользовались меньшей популярностью, их было продано в 2,2 раза меньше, чем за границу.
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