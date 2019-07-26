В Екатеринбурге Наина Ельцина откроет памятную скамейку
Сегодня, 19:16ОбществоФото: сайт Ельцин Центра
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На набережной Исети в Екатеринбурге 28 июля вдова первого президента России Наина Ельцина откроет памятную скамейку, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На спинке будет сделана запись «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина». Женщина решила на личные средства установить скамейку, которая обойдется ей в 30 тысяч рублей.
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