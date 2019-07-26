В Нижнем Тагиле травмпункт на Липовом тракте остался без врачей
Сегодня, 12:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 25 июля травмпункт на Липовом тракте временно не работает, так как все медики ушли на больничный, сообщает информагентство «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дата открытия медучреждения пока что не известна.
Прием пациентов осуществляет травмпункт городской больницы № 4 на улице Металлургов, 2Б, травмпункт городской больницы № 1 на проспекте Вагоностроителей, 12.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей