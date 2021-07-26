Похищенная и избитая бывшим мужем екатеринбурженка рассказала о потере ребенка

Похищенная и избитая бывшим мужем екатеринбурженка рассказала о потере ребенка
Похищенная и избитая бывшим мужем екатеринбурженка рассказала о потере ребенка
Сегодня, 17:03ОбществоФото: 1MI
39-летняя екатеринбурженка, которую похитил и сутки избивал бывший муж-бизнесмен, рассказала о том, что была беременна и потеряла ребенка.

Когда девушка попала в больницу, то узнала, что беременна. Однако из-за избиения она потеряла ребенка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пострадавшую девушку.

Она также сообщила, что муж грозился ее убить и сломать ноги, если вдруг она решит сбежать.

Срок беременности был восемь недель. Получается, он убил собственного ребенка,говорит девушка.

Она добавила, что когда находилась в больнице, то у нее открылось сильное кровотечение. Она упала в обморок. Кровотечение не останавливалось и ее перевели экстренно в другую больницу, где была сделана операция.

Напомним, 39-летний бизнесмен из Екатеринбурга 22 июля похитил бывшую супругу и сутки держал в коттедже, где избивал ее. По предварительной информации, причиной стал имущественный конфликт. Мужчина подкараулил бывшую супругу возле фитнес-центра, где она работала и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, посадил в свой автомобиль и увез.

Сюжеты:
Екатеринбург
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