Приклеивший к полу инкассаторов и похитивший 6 млн свердловчанин получил 8 лет тюрьмы

За разбойное нападение на инкассаторов и похищение 6 миллионов рублей к 8 годам колонии приговорен житель Свердловской области. Он поджидал банковских работников, вооружившись охотничьим обрезом.

Свердловчанина Александра Федорова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, в особо крупном размере, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья), которое он совершил в конце августа 2020 года в Верхней Пышме. По версии следствия, мужчина собирал информацию о периодичности прибытия и убытия инкассаторов, а затем пришел к отделению банка на улице Петрова вооруженным. Дождавшись инкассаторов, он направил на них оружие и приказал лечь на пол. После этого обвиняемый вылил на руки банковским работникам клей и, похитив сумку с деньгами, скрылся, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина в итоге признал свою. Отбывать наказание — 8 лет, он будет в колонии строгого режима. Напомним, подозреваемого в ограблении инкассаторов «Сбербанка» в Верхней Пышме в августе 2020 года задержали полицейские в начале февраля 2021 года. Грабителем оказался член одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах. «Люди не меняются»: член уральской банды 90-х подозревается в ограблении инкассаторов

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