Приклеивший к полу инкассаторов и похитивший 6 млн свердловчанин получил 8 лет тюрьмы

Приклеивший к полу инкассаторов и похитивший 6 млн свердловчанин получил 8 лет тюрьмы
Приклеивший к полу инкассаторов и похитивший 6 млн свердловчанин получил 8 лет тюрьмы
Сегодня, 09:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За разбойное нападение на инкассаторов и похищение 6 миллионов рублей к 8 годам колонии приговорен житель Свердловской области. Он поджидал банковских работников, вооружившись охотничьим обрезом.

Свердловчанина Александра Федорова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, в особо крупном размере, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья), которое он совершил в конце августа 2020 года в Верхней Пышме.

По версии следствия, мужчина собирал информацию о периодичности прибытия и убытия инкассаторов, а затем пришел к отделению банка на улице Петрова вооруженным.

Дождавшись инкассаторов, он направил на них оружие и приказал лечь на пол. После этого обвиняемый вылил на руки банковским работникам клей и, похитив сумку с деньгами, скрылся, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина в итоге признал свою. Отбывать наказание — 8 лет, он будет в колонии строгого режима.

Напомним, подозреваемого в ограблении инкассаторов «Сбербанка» в Верхней Пышме в августе 2020 года задержали полицейские в начале февраля 2021 года. Грабителем оказался член одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах.

Материалы по теме:
судуголовное делоприговорВерхняя ПышмабанкобществоИнкассаторыограблениеграбитель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы