Декан уральского университета призвал студентов не ходить на митинги
Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Декан факультета среднего профессионального образования в Уральском государственном аграрном университете Павел Шаравьев призвал студентов не ходить на митинги, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на слова участников оргсобрания вуза.
Сюжеты: Екатеринбург
Информатор рассказал, что декан прямо заявил, что людей с транспарантами нужно обходить стороной, так как за фото с такими людьми могут отчислить из образовательного учреждения.
Он говорил, что все эти митинги незаконны, и если мы не хотим потерять образование из-за этого пустяка, то светиться нигде не нужно, цитирует информатора издание.
В пресс-службе УрГАУ журналистам сообщили, что случаев отчисления за участие в митингах не было, а декан, возможно, призывал первокурсников быть осторожными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей