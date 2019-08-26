Декан уральского университета призвал студентов не ходить на митинги

Информатор рассказал, что декан прямо заявил, что людей с транспарантами нужно обходить стороной, так как за фото с такими людьми могут отчислить из образовательного учреждения.

Он говорил, что все эти митинги незаконны, и если мы не хотим потерять образование из-за этого пустяка, то светиться нигде не нужно, цитирует информатора издание.