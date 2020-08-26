Свердловские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

Свердловские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в новом учебном году дистанционное обучение вводить не планируется. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Он добавил, что это будет возможно, но только в экстренных случаях.

По его словам, домашнее обучение не способно заменить работу в коллективе. Кроме того, по мнению Морокова, дистант незаменим для детей-инвалидов. Также он может решить проблемы обучения несовершеннолетних, которых находятся в СИЗО или в больницах.

При этом Мороков считает, что в удаленке есть свои достоинства.

Напомним, с марта 2020 года все школы и другие учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Однако новый учебный год планируется начать в привычном формате. При этом были отменены торжественные линейки 1 сентября.

Related news:
Свердловская областьшколыобучение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы