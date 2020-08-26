Свердловские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

Он добавил, что это будет возможно, но только в экстренных случаях.
По его словам, домашнее обучение не способно заменить работу в коллективе. Кроме того, по мнению Морокова, дистант незаменим для детей-инвалидов. Также он может решить проблемы обучения несовершеннолетних, которых находятся в СИЗО или в больницах.
При этом Мороков считает, что в удаленке есть свои достоинства.
Напомним, с марта 2020 года все школы и другие учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Однако новый учебный год планируется начать в привычном формате. При этом были отменены торжественные линейки 1 сентября.