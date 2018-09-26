Медсестра из Асбеста стала лучшей в Свердловской области

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Медсестра из горбольницы Асбеста Светлана Истомина победила в областном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучшая медицинская сестра».
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге прошел областной конкурс профессионального мастерства. В категории «Лучшая медицинская сестра» соревновались 17 участников из региональных учреждений здравоохранения.
Конкурс состоял из двух этапов. Кандидатам на звание лучшего предстояло пройти компьютерное тестирование, а также предъявить практические умения: поставить инъекцию, провести сердечно-легочную реанимацию, а также представить вниманию жюри проект о пропаганде здорового образа жизни.
Победу одержала медсестра из горбольницы Асбеста Светлана Истомина. На втором месте – Оксана Мезенцева из Каменска-Уральского, на третьем – Ольга Ерохина из Краснотурьинска, сообщает «Областная газета».
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