Медсестра из Асбеста стала лучшей в Свердловской области

В Екатеринбурге прошел областной конкурс профессионального мастерства. В категории «Лучшая медицинская сестра» соревновались 17 участников из региональных учреждений здравоохранения.

Конкурс состоял из двух этапов. Кандидатам на звание лучшего предстояло пройти компьютерное тестирование, а также предъявить практические умения: поставить инъекцию, провести сердечно-легочную реанимацию, а также представить вниманию жюри проект о пропаганде здорового образа жизни.