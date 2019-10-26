Бард Новиков погасил долг перед мэрией Екатеринбурга

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В Москве суд прекратил производство по иску мэрии Екатеринбурга о банкротстве барда Александра Новикова из-за долга, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в суде, Новиков погасил долг по иску. Мэрия уральской столицы подала иск в суд в связи с долгом певца в 1,37 млн рублей за пользование землей на улице Малышева. Земля была предоставлена Новикову в аренду, однако бард пояснял, что на участке у него расположен дом, а за прилегающую к дому территорию он платить не обязан.
Дело рассматривалось в Екатеринбурге, а затем в Москве.
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