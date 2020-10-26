Схимонаха Сергия вызвали на допрос в СКР «под угрозой привода»

Она считает, что раз Сергий является только свидетелем, следователи могли бы допросить его в монастыре. Герасимова ссылается на указ Куйвашева, по которому лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, то есть схимонах может быть допрошен по месту жительства.