Не уволена: служебное несоответствие вынесено тагильчанке из ФСИН за фото в соцсетях

Проверка в отношении сотрудницы ФСИН Александры Богдановой была проведена по обращению редакции TagilCity.ru после того, как девушка в соцсетях опубликовала фото, где она показывает неприличные жесты, а также снимки спидометра авто с цифрой 158.

Жительница Нижнего Тагила, предположительно, работающая в ФСИН, в соцсетях выкладывает фото из авто с цифрой 158 на спидометре и фото неприличных жестов.

Это самое серьезное наказание, дальше только увольнение может быть. У большинства сотрудников за все время службы ничего такого не бывает. По результатам проверки ее действия признаны неподобающими, и проведена большая разъяснительная работа,сообщили редакции в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.