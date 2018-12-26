Не уволена: служебное несоответствие вынесено тагильчанке из ФСИН за фото в соцсетях
Сотрудница ФСИН Нижнего Тагила Александра Богданова получила дисциплинарное взыскание о служебном несоответствии.
Проверка в отношении сотрудницы ФСИН Александры Богдановой была проведена по обращению редакции TagilCity.ru после того, как девушка в соцсетях опубликовала фото, где она показывает неприличные жесты, а также снимки спидометра авто с цифрой 158.
По результатам разбирательства ГУФСИН Свердловской области вынесло наказание «служебное несоответствие», признав размещение в сети подобных фото серьезным проступком.
Это самое серьезное наказание, дальше только увольнение может быть. У большинства сотрудников за все время службы ничего такого не бывает. По результатам проверки ее действия признаны неподобающими, и проведена большая разъяснительная работа,сообщили редакции в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Помимо этого ранее тагильчанка из ФСИН стала участницей ДТП с наездом на ребенка.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости