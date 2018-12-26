Ёлка, гирлянды и символ года: лучший новогодний двор выбран в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение придомовой территории приняли 24 двора Нижнего Тагила. Первое место завоевал двор на Уральском проспекте, 85; второе – двор на ул. Карла Маркса, 54, 56 и проспекте Мира, 26; третье – территория на ул. Лебяжинской, 22, 24 и Известковой, 17.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 заявки на участие в конкурсе подали жители Нижнего Тагила. Во дворах были построены снежные горки и фигуры, украшены дома, наряжены новогодние елки.
Жители дома №85 на Уральском проспекте украсили двор новогодней елкой, а также задекорировали козырьки подъездов и окна дома. Территория признана лучше в Нижнем Тагиле.
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Двор на улице Карла Маркса, 54 и 56, проспекте Мира, 26 накрыли для жюри стол, на котором красовался самовар.
Символ 2019 года – свинью слепили из снега жители домов №22 и 34 на улице Лебяжинской и №17 на улице Известковой. Двор занял третье место, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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