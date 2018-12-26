Ёлка, гирлянды и символ года: лучший новогодний двор выбран в Нижнем Тагиле

24 заявки на участие в конкурсе подали жители Нижнего Тагила. Во дворах были построены снежные горки и фигуры, украшены дома, наряжены новогодние елки.

Жители дома №85 на Уральском проспекте украсили двор новогодней елкой, а также задекорировали козырьки подъездов и окна дома. Территория признана лучше в Нижнем Тагиле.

Двор на улице Карла Маркса, 54 и 56, проспекте Мира, 26 накрыли для жюри стол, на котором красовался самовар.