Играл в «Молодежке» и «Ликвидации»: скончался актер Юрий Лахин

Играл в «Молодежке» и «Ликвидации»: скончался актер Юрий Лахин

Сегодня, 14:45ОбществоPhoto: скриншот сериала "Молодежка"
Известный российский актер Юрий Лахин, закончивший Свердловское театральное училище, скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда в социальных сетях.

О трагедии он узнал от общих знакомых, с которыми Коляда вместе учился, пишет E1.

Актриса Ольга Битюцкая рассказала, что Лахин болел коронавирусом в последний месяц. Перед Новым годом он был госпитализирован.

Юрий Лахин родился на Украине, но позднее переехал на Урал. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище и пришел в Свердловский академический театр драмы. Там он работал 11 лет.

Актриса Ольга Битюцкая в разговоре с нашим корреспондентом рассказала, что Лахин последний месяц болел коронавирусом и перед Новым годом его положили в больницу.

Юрий Лахин родился на Украине, но вскоре переехал на Урал, где в 1978 году окончил Свердловское театральное училище и устроился в Свердловский академический театр драмы. Там он проработал 11 лет.

За свою карьеру актер сыграл более чем в 30 картинах. Большинство из них являются сериалами. Среди них: «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов».

Related news:
умершиесмертьактеркоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы