Играл в «Молодежке» и «Ликвидации»: скончался актер Юрий Лахин

Известный российский актер Юрий Лахин, закончивший Свердловское театральное училище, скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда в социальных сетях.

О трагедии он узнал от общих знакомых, с которыми Коляда вместе учился, пишет E1. Актриса Ольга Битюцкая рассказала, что Лахин болел коронавирусом в последний месяц. Перед Новым годом он был госпитализирован. Юрий Лахин родился на Украине, но позднее переехал на Урал. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище и пришел в Свердловский академический театр драмы. Там он работал 11 лет. Актриса Ольга Битюцкая в разговоре с нашим корреспондентом рассказала, что Лахин последний месяц болел коронавирусом и перед Новым годом его положили в больницу. Юрий Лахин родился на Украине, но вскоре переехал на Урал, где в 1978 году окончил Свердловское театральное училище и устроился в Свердловский академический театр драмы. Там он проработал 11 лет. За свою карьеру актер сыграл более чем в 30 картинах. Большинство из них являются сериалами. Среди них: «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter