Скончался свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков

Скончался свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков

Сегодня, 10:08ОбществоPhoto: Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков скоропостижно скончался.

Незадолго до смерти он перенес коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на несколько источников в парламенте.

Владимир Терешков умер на 74 году жизни, он был председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. Кроме того, он был председателем комиссии по регламентам. С 2004 года избирался в областную думу и Законодательное собрание.

Терешков окончил УПИ и Академию Народного хозяйства. Много лет работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, в 90-е годы был главой администрации района. Также депутат был автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды.

Напомним, в Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров, соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Related news:
Свердловская областьзаконодательное собраниесмертьдепутат
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы