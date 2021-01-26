Скончался свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков

Незадолго до смерти он перенес коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на несколько источников в парламенте.
Владимир Терешков умер на 74 году жизни, он был председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. Кроме того, он был председателем комиссии по регламентам. С 2004 года избирался в областную думу и Законодательное собрание.
Терешков окончил УПИ и Академию Народного хозяйства. Много лет работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, в 90-е годы был главой администрации района. Также депутат был автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды.
Напомним, в Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров, соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.