Скончался свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков

Свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков скоропостижно скончался.

Незадолго до смерти он перенес коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на несколько источников в парламенте. Владимир Терешков умер на 74 году жизни, он был председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. Кроме того, он был председателем комиссии по регламентам. С 2004 года избирался в областную думу и Законодательное собрание. Терешков окончил УПИ и Академию Народного хозяйства. Много лет работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, в 90-е годы был главой администрации района. Также депутат был автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды. Напомним, в Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров, соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На Урале скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ

