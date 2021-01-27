В Нижнем Тагиле в 2022 году будут благоустроены две общественных территории

Таким образом, отбор территорий проходил в три этапа. С 8 по 20 октября жители Нижнего Тагила предлагали свои зоны отдыха, которые, по мнению людей, нуждаются в благоустройстве. С 1 по 20 ноября прошло обсуждение, в процессе которого тагильчане выбрали пять приоритетных территорий, а итоговый рейтинг сформировался исходя из количества отданных за каждую площадку голосов.