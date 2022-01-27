Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год

Напомним, на данный момент в Нижнем Тагиле завершается суд по уголовному делу в отношении бывшего начальника городского ГИБДД Анатолия Чернова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Для него прокуратура запросила 2,5 года лишения свободы.