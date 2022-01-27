Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год

Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год
Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год
Сегодня, 11:48ОбществоФото: 1MI
Больше 20 преступлений коррупционной направленности зарегистрировано на территории Нижнего Тагила за 2021 год. Также выявлено 11 фактов передачи взятки.

Об этом рассказал начальник городской полиции Ибрагим Абудлкадыров.

Напомним, на данный момент в Нижнем Тагиле завершается суд по уголовному делу в отношении бывшего начальника городского ГИБДД Анатолия Чернова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Для него прокуратура запросила 2,5 года лишения свободы.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший заместитель командира взвода Сергей Петухов и двое сотрудников ГИБДД Денис Холстинин и Константин Бабушкин. Для каждого из них прокуратура запросила по одному году колонии-поселения.

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