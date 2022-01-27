В Реже четвероклассникам задали на дом эротическую сказку

Школа, в которой разразился скандал, расположена на улице Пушкина. Там пояснили, что задание в дневниках четвероклассников оказалось случайно. Учитель уверяет, что хотела задать на дом вполне себе безобидную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…». За это женщина будет привлечена к дисциплинарной ответственности.