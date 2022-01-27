В Реже четвероклассникам задали на дом эротическую сказку

Эту книгу написал поэт и писатель Серебряного века Александр Пушкин. Называется она — «Царь Никита и 40 его дочерей». И рекомендована подросткам от 16 лет. Однако в одной из школ Режа ознакомиться с этим иллюстрированным произведениям сказали четвероклассникам. То есть, 10-летним детям.
Задание было задано на дом через электронный дневник, поясняют возмущенные родители. В большинстве своем они отказались его выполнять, посчитав поведение педагога безответственным.
Школа, в которой разразился скандал, расположена на улице Пушкина. Там пояснили, что задание в дневниках четвероклассников оказалось случайно. Учитель уверяет, что хотела задать на дом вполне себе безобидную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…». За это женщина будет привлечена к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время читать сказки детям в режской школе не задают. По решению администрации, они учат стихотворение о зиме, передает Е1.