В Реже четвероклассникам задали на дом эротическую сказку

В Реже четвероклассникам задали на дом эротическую сказку
В Реже четвероклассникам задали на дом эротическую сказку
Сегодня, 10:53ОбществоФото: pixabay.com

Четвероклассникам в Реже задали эротическую сказку Пушкина

Учащимся четвертого класса в городе Реж Свердловской области задали на дом классическую эротическую сказку.

Эту книгу написал поэт и писатель Серебряного века Александр Пушкин. Называется она — «Царь Никита и 40 его дочерей». И рекомендована подросткам от 16 лет. Однако в одной из школ Режа ознакомиться с этим иллюстрированным произведениям сказали четвероклассникам. То есть, 10-летним детям.

Фото:пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского

Задание было задано на дом через электронный дневник, поясняют возмущенные родители. В большинстве своем они отказались его выполнять, посчитав поведение педагога безответственным.

Фото:пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского

Школа, в которой разразился скандал, расположена на улице Пушкина. Там пояснили, что задание в дневниках четвероклассников оказалось случайно. Учитель уверяет, что хотела задать на дом вполне себе безобидную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…». За это женщина будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время читать сказки детям в режской школе не задают. По решению администрации, они учат стихотворение о зиме, передает Е1.

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