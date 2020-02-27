В Екатеринбурге «Уральские авиалинии» выплатят 81,8 тысяч рублей за утерю чемодана

В мае 2019 года семья возвращалась из Анталии в Екатеринбург домой и летела рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». В аэропорту перед вылетом они сдали в багаж шесть чемоданов, но после перелета они получили только пять. Один чемодан был утерян.

В течение трех недель утерянный багаж не был найден. Тогда семья обратилась к авиакомпании и потребовала возместить ущерб, но обращение было проигнорировано. После этого екатеринбуржцы обратились в районный суд с требованием возместить компенсацию в размере 91 тысячи рублей, а также неустойку, моральный вред и штраф. С «Уральских авиалиний» было взыскано 127 тысяч рублей. Однако компания оспорила решение в Свердловском областном суде. Он отменил решение первой инстанции и уменьшил размер компенсации до 81,8 тысячи рублей.