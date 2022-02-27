Сайт Госуслуг в России продолжает подвергаться хакерским атакам

По данным федерального ведомства, 26 февраля специалисты по борьбе с утечками персональных данных отбили более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайт каждая. Портал Госуслуг из-за этого полноценно работать не может. Пользователей предупреждают о кратковременной недоступности некоторых сервисов.