Сайт Госуслуг в России продолжает подвергаться хакерским атакам

По данным федерального ведомства, 26 февраля специалисты по борьбе с утечками персональных данных отбили более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайт каждая. Портал Госуслуг из-за этого полноценно работать не может. Пользователей предупреждают о кратковременной недоступности некоторых сервисов.
При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ, заявили в пресс-службе Минцифры.
Служба безопасности портала начеку. При необходимости специалисты используют дополнительные механизмы защиты портала.
Активизация хакерских атак отмечается более трех дней, с момента начала военной операции на Украине, целью которой названо обеспечение мира на Донбассе и разоружение незаконных вооруженных националистических формирований.