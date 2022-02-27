Сайт Госуслуг в России продолжает подвергаться хакерским атакам

Сайт Госуслуг в России продолжает подвергаться хакерским атакам
Сайт Госуслуг в России продолжает подвергаться хакерским атакам
Сегодня, 03:02ОбществоФото: pixabay.com

Минцифры заявило о пресечении более 50 хакерских атак сайта Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявило о пресечении массированных хакерских атаках портала государственных услуг.

По данным федерального ведомства, 26 февраля специалисты по борьбе с утечками персональных данных отбили более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайт каждая. Портал Госуслуг из-за этого полноценно работать не может. Пользователей предупреждают о кратковременной недоступности некоторых сервисов.

При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ, заявили в пресс-службе Минцифры.

Служба безопасности портала начеку. При необходимости специалисты используют дополнительные механизмы защиты портала.

Активизация хакерских атак отмечается более трех дней, с момента начала военной операции на Украине, целью которой названо обеспечение мира на Донбассе и разоружение незаконных вооруженных националистических формирований.

Сюжеты:
Касается каждогоДНР и ЛНР
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