Судья из Нижнего Тагила назначена на должность в Свердловском областном суде

Как рассказали представители пресс-службы, председателем Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначен Николай Морозов. Также назначены судьи и в другие районы. В Железнодорожный районный суд назначена Наталья Максимова, в в Чкаловский — Марина Парамонова. Кроме того, новое назначение прошло и в Гарнизонном военном суде города — судьей стал Александр Черноротов. Татьяна Филатьева, которая ранее работала в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, назначена судьей Свердловского облсуда.