Судья из Нижнего Тагила назначена на должность в Свердловском областном суде
Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в федеральные суды Свердловской области, сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали представители пресс-службы, председателем Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначен Николай Морозов. Также назначены судьи и в другие районы. В Железнодорожный районный суд назначена Наталья Максимова, в в Чкаловский — Марина Парамонова. Кроме того, новое назначение прошло и в Гарнизонном военном суде города — судьей стал Александр Черноротов. Татьяна Филатьева, которая ранее работала в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, назначена судьей Свердловского облсуда.
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