Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя АО «Тагилбанк»

Уголовное дело по статье 172.УК РФ возбуждено в отношении председателя правления АО «Тагилбанк» Марины Маньковой. Ее обвиняют во внесении в период с лета 2018 года в отчетную документацию АО «Тагилбанк» и представления в Центробанк РФ неполных сведений с целью сокрытия сделки по приобретению шести векселей ООО «Олимпоборудование» с суммой сделки около 78 миллионов рублей, пишет URA.RU, ссылаясь на свой источник, близкий к правоохранительным органам.