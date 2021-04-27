Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя АО «Тагилбанк»

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя АО «Тагилбанк»
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя АО «Тагилбанк»
Сегодня, 11:52ОбществоФото: Яндекс.Карты
Уголовное дело, связанное с преднамеренным банкротством банка, возбуждено в отношении руководства АО «Тагилбанк».

Уголовное дело по статье 172.УК РФ возбуждено в отношении председателя правления АО «Тагилбанк» Марины Маньковой. Ее обвиняют во внесении в период с лета 2018 года в отчетную документацию АО «Тагилбанк» и представления в Центробанк РФ неполных сведений с целью сокрытия сделки по приобретению шести векселей ООО «Олимпоборудование» с суммой сделки около 78 миллионов рублей, пишет URA.RU, ссылаясь на свой источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам инсайдера, эта сделка оказала влияние на финансовое положение банка и его последующее банкротство.

Напомним, в начале апреля уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров и совладельца АО «Тагилбанк» Алексея Чеканова поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Они обвиняются в фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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