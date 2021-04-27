В топ-5 по качеству жизни среди городов России попал Екатеринбург

Рейтинг ведется с 2014 года. Итоги подводились по результатам опроса одной тысячи человек в каждом из 36 крупных городов страны. Среди них Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Омск и Сочи, сообщает пресс-служба SuperJob.