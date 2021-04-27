В топ-5 по качеству жизни среди городов России попал Екатеринбург

Рейтинг ведется с 2014 года. Итоги подводились по результатам опроса одной тысячи человек в каждом из 36 крупных городов страны. Среди них Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Омск и Сочи, сообщает пресс-служба SuperJob.
85% ответили, что им нравится жить в столице Урала. Показатель оказался четвертым среди всех остальных городов по этому показателю и второе место по доступности хороших рабочих мест.
Улучшились на 3% (до 19%) отзывы горожан об автомобильных дорогах Екатеринбурга, но снизились оценки развития сферы общественного питания. Результаты ответов на все вопросы приведены в таблице.
Лучшей по опросу стала Тюмень с 91%, на втором месте разместилась Казань (90%), а третье место поделили Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург с 88%.
В тройку аутсайдеров вошли Волгоград — 62%, Омск — 63%, а третью с конца строчку поделили Саратов и Новокузнецк с 65%.
Напомним, 26 апреля сообщалось, что Свердловская область вошла в десятку регионов России по уровню жизни населения.